Стокгольм, 20 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. За первую половину 2020 года в Швеции умерли более 50 000 человек. Вследствие пандемии коронавирусной инфекции данная цифра никогда не была столь высокой со времени массового голода в 1869 году. Об этом со ссылкой на отчет Статистического управления Швеции 19 августа сообщила газета Fria Tider.

Дидерик Франциск Джамин. Молитва за умерших

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Так, согласно отчету ведомства, по состоянию на конец первого полугодия 2020 года в Швеции было зарегистрировано 10 352 390 человек, из них женщин — 49,7% и мужчин 50,3%. Прирост населения за первые шесть месяцев текущего года составил 24 801 человек, что является самым низким приростом населения с 2005 года. По данным Статистического управления Швеции, низкий прирост населения объясняется значительным сокращением иммиграции и увеличением смертности во время пандемии коронавируса.

За первую половину 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек. Такой высокий показатель в ведомстве не фиксировали с 1869 года, когда 55 431 человек умерли от голода в результате катастрофической засухи и, как следствие, неурожая.

Иммиграция за первое полугодие составила 36 058 человек, что является самым низким показателем с 2005 года. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года уровень иммиграции снизился на 34,7%.