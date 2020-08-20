Джакарта, 20 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии объявила, что уровень смертности в стране все еще выше, чем в среднем по миру, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Уровень смертности в мире составляет 3,5%, а в Индонезии — по-прежнему 4,35%. Это выше среднемирового показателя», — говорится в заявлении целевой группы по борьбе с COVID-19.

Однако в 21 из 34 провинций Индонезии уровень смертности ниже, чем в среднем по миру, в частности, в Джакарте уровень смертности зафиксирован на уровне 3,33%, а на Бали — 1,21%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 147 211 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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