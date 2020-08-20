Москва, 20 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное образование

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По его словам, такую меру могут применить в новых санитарных условиях для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, изучается вопрос для частичного использования дистанционного обучения для учеников с седьмого класса и выше. Это может быть использовано, к примеру, в начале учебного дня, чтобы развести время занятий, как это указано в рекомендациях.

Ранее в департаменте образования и науки столицы уточнили ИА REGNUM, что для минимизации контактов между учащимися в номом учебном году за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам, за исключением занятий, для которых необходимо специальное оборудование.