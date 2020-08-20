Новосибирск, 20 августа, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Два медучреждения Новосибирска — кардиодиспансер и госпиталь для ветеранов войн № 2 — больше не будут принимать пациентов с коронавирусом и возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сегодня, 20 августа, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент выходит из машины скорой помощи

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По её словам, ещё два медучреждения находятся на профилактике и готовятся к началу приёма профильных больных — терапевтическое отделение медсанчасти № 25 и больницы скорой медицинской помощи № 2. В ближайшие дни к обычному режиму работы вернутся и городские поликлиники.

«Амбулаторный этап будет проводиться с учётом всех противоэпидемических мер. Трендом будет предварительная запись через личный кабинет, через городскую электронную регистратуру для того, чтобы избежать скученности пациентов в наших медорганизациях», — цитирует издание «Сиб.фм» Аксёнову.

При этом, две новосибирские больницы — 11-я и 12-я — пока остаются в статусе ковидных госпиталей.