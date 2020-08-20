Москва, 20 августа, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ поручила региональным прокурорам проверить готовность российских школ к 1 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM День знаний

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

Отмечается, что процесс находится на личном контроле генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, а также соблюдение антитеррористической защищённости.

Отдельным пунктом проверки стоят вопросы взимания денежных средств с родителей, укомплектованности школ учителями, наличия учебников и организации питания в образовательных учреждениях.

Ранее информированный источник сообщил ИА REGNUM, что в школах Московской области не хватает помещений для того, чтобы выделить всем классам отдельные кабинеты согласно рекомендациям Роспотребнадзора.