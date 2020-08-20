Джакарта, 20 августа, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В Индонезии подтвердили 1348 носителей SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства иностранных дел Индонезии, за последние 24 часа выявлено 18 новых случаев заражения SARS-CoV-2 в трех странах. Случаи заражения SARS-CoV-2 были подтверждены в Алжире, Южной Корее и Гонконге.

Между тем, 117 граждан Индонезии скончались за границей за время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа 2020 года в Индонезии подтвердили 147 211 случаев заражения SARS-CoV-2.