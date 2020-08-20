Москва, 20 августа, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Купе Mercedes-Benz 300 S W188 1952 года выпуска продают в Москве по цене пяти новых новых лимузинов Mercedes-Benz Maybach S-класс. Объявление размещено на портале Auto.ru.

Auto.ru Mercedes-Benz 300 S W188 1952 года

Выставленную на продажу модель хотят продать за 52,5 млн рублей. В комментарии говорится, что купе не требует ремонта. При этом его пробег составляет всего 12 000 км.

Mercedes-Benz 300 S W188 оборудован бензиновым двигателем на 3 л мощностью 150 л. с., который идет в паре с четырехскоростной «механикой».

Напомним, Mercedes-Benz W188 был представлен на автовыставке в Париже в 1951 году. В то время он стал самым мощным автомобилем немецкой марки. Всего за период с 1952 по 1955 года было создано 216 купе, 203 кабриолета и 141 родстер этой модели.

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