Москва, 20 августа, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к Министерству обороны России за сутки поступило сразу семь исков от АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства». Все претензии поданы 19 августа 2020 года и пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Суммы исков отличаются. По одному делу управление пытается взыскать 37 588 610,86 рубля, по другим — 3 355 071,68 рубля, 20 941 243,92 рубля, 998 430,72 рубля, 63 788 466,2 рубля, 27 256 496,82 рубля и 5 994 775,68 рубля. Общая сумма по всем претензиям превышает 122,33 млн рублей. Подробности споров пока неизвестны.

Компания-истец учреждена Министерством обороны РФ в мае 2009 года. Директор АО — Дмитрий Волокитин. Общество правительственным распоряжением было определено единственным исполнителем госконтрактов на поставку теплоэнергии, водоснабжения и водоотведения для казарменно-жилищного фонда и объектов инфраструктуры для нужд Минобороны РФ. На сайте компании уточняется, что в конце марта 2017 года обслуживание коммунальных объектов ведомства было прекращено.

АО выступало поставщиком по более чем 5,4 тыс. госконтрактов на сумму 25,75 млрд рублей.