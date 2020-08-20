Москва, 20 августа, 2020, 11:30 — ИА Регнум. Бояться вакцинации от коронавируса не стоит. Рекомендации совпадают с классическими правилами от других инфекций, например, от гриппа, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, коментируя возможные противопоказания вакцинации от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«С начала 2020 года к 20 августа в России выявлено 942 тыс. 106 заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день количество выздоровевших граждан РФ приближается к 766 тысячам человек, а количество проведенных тестов уже составило 33,5 млн человек.

В начале августа Россия официально представила первую в мире вакцину для борьбы с коронавирусом. Российская медицина, несомненно, в авральных и стрессовых условиях сделала серьезный шаг вперед.

Логично, что у любого лекарственного средства есть свои рекомендации по применению и соответствующие ограничения. Они совпадают с классическими правилами: в момент проведения вакцинации у пациента должно быть хорошее самочувствие и нормальная температура. Очень важно, что других ограничений, даже для пожилых людей, у долгожданной вакцины нет.

В России у населения продолжает расти уровень культуры в медицинском обслуживании, заботе о здоровье. Зачастую безответственное отношение к здоровью близких продиктовано низким уровнен знаний и финансовыми сложностями.

Государству необходимо и в этом помочь населению, поддержать информационно, провести разъяснительные кампании, расширить список бесплатно оказываемых медицинских услуг в соответствии с новыми реалиями жизни», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунолог пояснил, что перед вакцинацией от коронавируса SARS-CoV-2 необходимо соблюсти ряд правил, как и в случае с другими прививками.

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