Белгород, 20 августа, 2020, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки 47 положительных тестов на коронавирус подтвердили в Белгородской области. 37 пациентов выздоровели, сообщили 20 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 6901 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6022 человека.

В России за сутки подтвердили 4785 случаев заражения коронавирусом.