Москва, 20 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. За сутки в Москве исследования выявили ещё 688 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

"Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», — говорится в информации.

Всего в столице с начала распространения коронавируса выявили свыше 255 тыс. случаев заражения.