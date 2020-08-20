Екатеринбург, 20 августа, 2020, 10:53 — ИА Регнум. На Среднем Урале подтверждена информация о новых 139 случаях заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По данным на 20 августа 2020 года, диагноз подтвердили у жителей Асбеста, Артинского ГО, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Богдановича, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (75 носителей), Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского ГО, Североуральска, Серова, Сысертского ГО.

Теперь в регионе подтверждён 23 981 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области постепенно возобновляется плановая работа медицинских учреждений. С 24 августа 2020 года на работу в обычном режиме выйдет больница № 40 Екатеринбурга.