Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Петербурге за сутки подтвердили еще 15 смертей, непосредственной причиной которых стало заболевание COVID-19. Об этом отчитался федеральный оперативный штаб 20 августа. Это на два летальных случая меньше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Тем не менее Петербург сохраняет печальное первое место среди всех регионов страны по суточной смертности. Следом идет Москва с 11 смертями за сутки, на третьем месте — Свердловская область с шестью летальными исходами.

Летальность COVID-19 в Петербурге составляет на сегодня 6,66%. Это самый плохой показатель среди всех российских регионов.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, от болезни скончались 2308 человек, впрочем, власти признавали, что далеко не все смерти, связанные с COVID-19, попали в эту статистику.

В России за сутки подтвердили еще 110 летальных случаев, за весь период в стране от COVID скончалось 16 099 человек.

Напомним, за прошлые сутки в Петербурге выявили 160 новых носителей коронавируса.