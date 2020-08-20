Москва, 20 августа, 2020, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 4785 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 688. Далее следуют Петербург — 160, Подмосковье — 157, Свердловская область — 139, Нижегородская область — 132. Также среди лидеров Ставрополье, Ростовская область и Красноярский край.

Всего в России выявлено свыше 942 тыс. случаев заражения с начала распространения нового вируса.