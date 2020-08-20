Москва, 20 августа, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В проект обновлённого Кодекса об административных правонарушениях внесена статья, усиливающая защиту прав потребителей, — «Административные правонарушения, посягающие на права потребителей». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на дорабатывающийся в Минюсте РФ новый проект КоАП РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM На кассе в супермаркете

Отмечается, что в статье расширяется список пунктов, по которым недобросовестный продавец может быть оштрафован. В частности, для продавцов, отказавшихся давать сдачу с крупной купюры или принимать бракованный или неподошедший товар, предусмотрено наказание.

В Роспотребнадзоре, как отмечает издание, признают, что административная ответственность за отказ в возврате товара отсутствует: нередко продавцы ссылаются на массу причин для отказа в приёме товара. Например, указывают на нарушение целостности упаковки, поношенность товара и ряд других причин, а всех недовольных продавец отправляет в суд.

Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ признаёт, что продавец заранее знает, что покупатель вряд ли пойдёт в суд, и, скорее всего, ограничится публичными претензиями и несколькими жалобами, а административной ответственности у продавца нет.

В новой версии КоАП РФ за отказ от принятия товара предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Также предусматривается и штраф до 300 тысяч рублей за навязывание сторонних услуг — тогда как ранее за подобное никакого наказания для продавца не предусматривалось. Наказание предусмотрено и за отказ принимать крупную купюру: за подобное продавцов предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей. Если у продавца отсутствуют разменные деньги, искать их должен будет именно он, а не покупатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве закрыли ряд магазинов из-за несоблюдения санитарных требований, введённых в России по причине пандемии коронавируса.