Москва, 20 августа, 2020, 09:14 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1208 пациентов. Об этом 20 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1208 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения коронавируса московские врачи вылечили 201 567 человек.

Выздоровевшим власти города предлагают стать донорами плазмы крови.