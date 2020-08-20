Москва, 20 августа, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Как и в случае с другими прививками, перед вакцинацией от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 необходимо соблюсти ряд правил, потому что в каждом случае есть свои ограничения. На это обратил внимание врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист подчеркнул, что ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые накладываются перед прививками от гриппа. Прежде всего, человек должен быть здоров. Отказать во введении препарата могут тем людям, у которых температура тела превышает 37 °C, а также тем, кто накануне вакцинации употреблял алкоголь.

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«На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10−12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить», — заявил в эфире радио Sputnik Жемчугов.

Кроме того, иммунолог посоветовал перед вакцинацией заранее ознакомиться с правилами её проведения, уточнить срок годности препарата, а также поинтересоваться об условиях его хранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Планируется, что первые партии зарегистрированной российской вакцины от COVID-19 выпустят уже до конца августа. Применять вакцину начнут сразу после её выпуска. Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и группы риска.