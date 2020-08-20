Москва, 20 августа, 2020, 04:51 — ИА Регнум. Ограничения при вакцинации от заболевания COVID-19 схожи с теми, что существуют в отношении других медицинских препаратов, сообщил 20 августа врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

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"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже», — сказал он.

Другим противопоказанием, по его словам, являются другие заболевания. Так, при температуре тела выше 37 градусов врачи должны отказать в вакцинации.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщал, что употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм.