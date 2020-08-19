Вашингтон, 20 августа, 2020, 00:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел обменять Пуэрто-Рико (зависимое от США островное государство в Карибском море) на Гренландию — крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании. Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

NASA Гренландия. Вид из космоса

По словам Тейлора, он лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана.

Стоит отметить, что США уже довольно давно возятся с Пуэрто-Рико, часть жителей которой хотят войти в состав Соединенных Штатов на правах полноценного штата. Эта идея выгодна демократам, так как они рассчитывают за счет Пуэрто-Рико расширить свой электорат. Соответственно этой идее активно противостоят республиканцы, которых устраивает вариант «неинкорпорированной организованной территории», находящейся под управлением Вашингтона, но без всего комплекса гражданских прав для населения.

Что касается Гренландии, то Трамп также предлагал Дании просто продать остров Соединенным Штатам, на что Копенгаген ответил категорическим отказом и оскорбился.