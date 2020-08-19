Минск, 19 августа, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, в Минске состоялось первое заседание координационного совета белорусской оппозиции. Был избран президиум совета, принята резолюция.

ИА REGUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

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В состав президиума вошли: лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской — Мария Колесникова, бывший гендиректор театра им. Янки Купалы, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

В резолюции совета сказано, что белорусская оппозиция не ставит своей целью изменение конституционного строя республики, а также изменение внешнеполитического курса.