Приштина, Сербия, 20 августа, 2020, 00:39 — ИА Регнум. Бывший боец УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Назиф Муслиу 19 августа был вызван в качестве обвиняемого в Специальный трибунал по Косово.

U.S. Marine Corps Албанские боевики. Косово. 1999

Об этом сообщил глава Организации ветеранов борьбы УЧК Хюсни Гуцати на своей странице в социальной сети Facebook.

Хюсни Гуцати Только что получил новость о том, что бывший участник УЧК Назиф Муслиу был приглашен Специальным трибуналом в качестве подозреваемого. Славный боец УЧК, Назифи, как и все бойцы УЧК, будет признан невиновным.

Напомним, летом 2020 года Специальный трибунал предъявил обвинения в убийстве мирных жителей и устранении политических противников главе Косово Хашиму Тачи (бывшему политическому лидеру УЧК) и бывшему руководителю разведслужбы УЧК Кадри Весели. Годом ранее аналогичные обвинения были предъявлены занимавшему на тот момент пост премьер-министра Косово Рамушу Харадинаю.