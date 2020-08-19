Вашингтон, 19 августа, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 5,5 млн, сообщает 19 августа университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

(сс) dmbosstone Эпидемия коронавируса в США

По информации университета, на сегодняшний день в США зарегистрировано 5 507 556 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в списках жертв эпидемии числится на данный момент 172 511 пациентов с диагнозом COVID-19.

Выздоровевшими признаны в стране около 1,9 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по масштабам распространения эпидемии и числу умерших от COVID-19.