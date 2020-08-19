Кальяри, Италия, 19 августа, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Тесты троих игроков итальянского футбольного клуба «Кальяри» дали положительный результат, подтвердили в руководстве клуба в среду, 19 августа.

Александр Дейнека. Футбол

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Предполагается, что ближайший матч команды, первый в новом сезоне, будет перенесен.

Ранее тест на коронавирус с положительным результатом сдал и вратарь клуба «Рома», спортивные СМИ страны отмечают, что все эти события ставят под вопрос перспективу начала нового сезона.