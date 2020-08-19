Рим, 19 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Все учащиеся итальянских школ старше шести лет должны будут находиться на занятиях в медицинских масках, такое решение было принято на заседании профильного технического комитета в среду, 19 августа.

AlexChirkin Медицинская маска

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Снимать маски можно будет только во время ответа на вопрос преподавателя.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений.

По данным на18августа, в Италии умерли35 405человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — на 4). Выздоровели204 142человека, за день этот показатель увеличился на174(днем ранее — на182). Число подтвержденных носителей выросло на403 (днем ранее — на320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет254 636. В настоящее время заражены15 089человек — на222больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 16 дней подряд. За это время оно увеличилось более чем на 2500, то есть на 20%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.