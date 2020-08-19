Екатеринбург, 19 августа, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили выписку ещё 73 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

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По данным на 19 августа 2020 года, в области выписали уже 19 249 человек, переболевших COVID-19.

Врачи продолжают лечение 83 пациентов в тяжёлом состоянии (82 — в реанимации, из них 45 — на ИВЛ), 229 — в состоянии средней тяжести. Ещё ряд пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 382 случая смерти от COVID-19.