Москва, 19 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Почты России» отменить надбавки к тарифам на посылки в труднодоступных населённых пунктах и обеспечить равные условия оказания услуг на всей территории страны. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба антимонопольного ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Почта России

По данным ФАС, с 1 октября 2019 года «Почта России» установила надбавку в размере 100% к сумме оплаты за отправку посылки в/из отделений почтовой связи в труднодоступных населённых пунктах. То есть для жителей таких регионов была введена двойная плата за услугу.

В данных действиях антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения положений закона «О защите конкуренции».

«Введённая надбавка к цене услуги по пересылке почтовых отправлений является экономически и технологически необоснованной, и граждане, проживающие в отдельных населённых пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их сосед», — заявила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Сообщается, что ведомство направило «Почте России» предписание устранить выявленные нарушения в течение десяти рабочих дней.