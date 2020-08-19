Минск, 19 августа, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена. Об этом сообщили 19 августа в белорусском Центризбиркоме.

President.gov.by Инаугурация Александра Лукашенко. 2015

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"Инаугурация пройдёт не позже чем через два месяца», — приводит ТАСС слова официального представителя ЦИК.

В комиссии добавили, что «конкретную дату определят организаторы», но на практике инаугурация проводится в течение месяца после официального объявления результатов выборов.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на президентских выборах в республике одержал Александр Лукашенко с результатом более 80%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую проголосовали более 10% избирателей.

В Минске и других городах Белоруссии уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами выборов. На ведущих предприятиях страны начались забастовки.