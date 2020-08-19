Новосибирск, 19 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнётся на неделю раньше запланированного — с 29 августа. Соответствующий проект постановления был одобрен на внеочередном заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Охотник

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

В областном правительстве уточнили, что «изменение сроков охоты особенно актуально в связи с тем, что весенняя охота была запрещена в связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что запрет на охоту в регионе был введён в апреле 2020 года. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Даниленко, изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности дичи на территории области. Новые сроки охоты на водоплавающую дичь — с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.