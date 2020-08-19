Москва, 19 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Противостояние властей и оппозиции в Белоруссии перешло в затяжную фазу, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске

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"Как показывает реакция Риги и ряда других европейских столиц, не всё так просто: страны ЕС, да и США маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события», — написал он 19 августа в своём Telegram-канале.

Сенатор делает вывод, что «молниеносный майдан не состоялся», и ситуация в Белоруссии и вокруг неё «переходит в фазу затяжного противостояния».

Напомним, в Белоруссии уже вторую неделю продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК итогами президентских выборов, согласно которым победу с результатом около 80% одержал Александр Лукашенко.

Накануне белорусская оппозиция объявила о создании своего координационного совета, в основной состав которого вошли 70 человек.