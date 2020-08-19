Екатеринбург, 19 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали ещё шесть смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информацию о новых летальных случаях подтвердили 19 августа 2020 года. Теперь в регионе подтверждено 382 случая смерти от COVID-19.

Традиционно, в отличие от ряда соседних регионов, в свердловской ежедневной статистике не сообщается, сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончалось от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 842 случая выявления коронавируса.