Берлин, 19 августа, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Lufthansa достигла соглашения с профсоюзом пилотов Cockpit о пакете мер по сокращению расходов, 19 августа сообщает агентство Reuters.

(сс) Blake Guidry Пилоты

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Согласно заявлению компании, пилоты согласились на сокращение доплат, и пенсионных выплат и компенсаций до конца 2020 года в обмен на гарантии занятости как минимум до второго квартала 2021 года. Также Lufthansa согласовала с профсоюзом пилотов решение отложить повышение основной заработной платы до января 2021 года.

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