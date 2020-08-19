Минск, 19 августа, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Комитет госбезопасности Белоруссии должен выявить организаторов массовых беспорядков и пресекать их деятельность, сообщает 19 августа «БелТА» со ссылкой на распоряжение белорусского президента Александра Лукашенко, отданное по итогам заседания Совета безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Кроме того, белорусскому КГБ поручено вскрыть каналы финансирования акций протеста и массовых беспорядков. По словам Лукашенко, финансированием «оппозиции» занимаются западные страны, и даже не скрывают этого.

В то же время руководству МВД приказано не допустить новых беспорядков, особенно в столице страны Минске.

«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что людям надо вернуть «спокойную страну», хотя «и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять».