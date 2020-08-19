Минск, 19 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Поручение усилить охрану государственной границы Белоруссии с целью не допустить на территорию республики из других стран боевиков, оружия, боеприпасов и денег для финансирования беспорядков дал пограничному комитету страны белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 19 августа по итогам заседания Совета безопасности страны, его слова приводит агентство БелТА.

Grani-msk Граница

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"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что власти Белоруссии видят поступление в республику этих денег и уточнил, что они идут на оплату участникам протестных акций, хотя и не всем из них.

«Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», — сказал белорусский президент.

Кроме того, он уточнил, что погранслужба, наряду со спецслужбами страны, также должна принимать участие в перекрытии подобных каналов и потоков финансирования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента страны Валерий Бельский рассказал, что выход Белоруссии из Союзного государства с Российской Федераций приведёт к существенным экономическим потерям для республики.