Минск, 19 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. С призывом к рабочим Белоруссии не прекращать работу предприятий республики, так как от этого зависят выплаты нынешним пенсионерам страны, обратилось в своем официальном обращении к трудовым коллективам стран белорусское министерство труда и социальной защиты. Текст данного обращения 19 августа цитирует агентство БелТА.

Диего Ривера. Рабочий. 1932

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Как отмечается в сообщении, Белоруссия в настоящее время оказалась в непростой ситуации и в последние дни часто слышаться призывы к трудовым коллективам остановить работу и выйти на протестные акции.

«За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте — пенсионеры. Их в стране более 2,5 млн. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», — говорится в обращении.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что, несмотря на наличие в республике разных мнений, минтруд Белоруссии работает в обычном режиме и выразили надежду на то, что жители страны смогут объединиться и преодолеть сложившийся кризис.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник белорусского президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский рассказал, что общий ущерб от несанкционированных протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов президента республики, оценивается на сумму в $500 млн.