Стокгольм, 19 августа, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на двенадцать человек. Такие данные 19 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 812 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 85 411 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 192 человека.

По состоянию на 19 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 29 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 553 человека.