Ватикан, 19 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Было бы печально, если бы вакцина от коронавируса «стала бы привилегией богатых, а не достоянием всех», заявил в среду, 19 августа, папа римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

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Также недопустима и ситуация, при которой вакцина может стать достоянием лишь одного или нескольких народов, а не всех наций, отметил глава католической Церкви.

Индустрия, получающая в период кризиса поддержку государств (то есть граждан), не должна забывать об интересах «последних», обездоленных, подчеркнул Франциск.