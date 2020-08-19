Москва, 19 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Население РФ все активнее берет потребительские кредиты, загоняя себя в долговую яму, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Потребительские кредиты вошли в привычку, — сказал он. — Население думает «чуть что, можно взять потребительский кредит». Опасность роста популярности потребительских кредитов заключается в его доступности, банки легко выдают, население активно берет, все больше загоняя себя в долговую яму. Обычно суммы потребительских кредитов в районе 100−200 тысяч рублей, что несколько выше уровня средних заработных плат рядовых граждан. К тому же долговая нагрузка населения растет, а доходы не растут. Это вызывает опасения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования «Райффайзенбанка», 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа.