Сухум, 19 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была доставлена в Абхазию. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Minzdrav.apsny.land Гуманитарная помощь от ВОЗ

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«Сегодня мы получили столь необходимую помощь от международных организаций, и я хочу поблагодарить ВОЗ за техническую поддержку и консультации, которые они постоянно оказывают Абхазии. Также выражаю глубокую признательность Евросоюзу, УВКБ ООН и USAID», — цитирует пресс-служба главного санитарного врача Абхазии Людмилу Скорик.

Сообщается, что в республику привезли средства защиты для медиков, дезинфицирующие средства и принадлежности для лаборатории. Часть груза будет направлена в Гудаутскую больницу, в которой лечат пациентов с COVID-19. Другая часть будет отправлена в Республиканскую бактериологическую лабораторию.

Напомним, в Абхазии за время пандемии выявлено 202 носителя коронавируса. Из них победили инфекцию 78 человек, скончались трое.