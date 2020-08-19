Москва, 19 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Правительство примет меры, чтобы ускорить расселение аварийных домов. Об этом 19 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

«Нужно сделать всё возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях», — сказал он.

Глава правительства привёл данные по расселению с 2019 года: освобождено 1,3 млн кв. метров аварийного жилья, условия проживания улучшили 85 тыс. человек.

По мнению Мишустина, «темпы хорошие», однако он напомнил, что президент поставил задачу ускорить работу, обеспечив опережающее достижение запланированных целей.

«Сегодня обсудим необходимые для этого меры, как финансового, так и нормативного характера», — заявил премьер-министр.

Он отметил необходимость учитывать эти планы при формировании бюджета на новые периоды.