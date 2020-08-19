Париж, 19 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Во Франции компании обеспокоены дополнительными расходами, связанными с ношением масок, которые с 1 сентября станут обязательными для всех сотрудников, передает BFM TV.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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Министр труда Франции Элизабет Борн в конце встречи с социальными партнерами заявила, что ответственность за обеспечение масками возьмет на себя работодатель.

«Если эти расходы будут продолжаться, важно, чтобы их взяли на себя государство или местные сообщества, что нам кажется справедливым», — заявил Марк Саше, генеральный секретарь союза самозанятых и малых предприятий.

По оценкам, дополнительные расходы компаний уже составляют около 100 евро в месяц на одного сотрудника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «удовлетворена» тем, что в отношении бывшего заместителя мэра Парижа Кристофа Жираравозбуждено предварительное расследование.