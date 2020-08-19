Минск, 19 августа, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Александру Лукашенко нужно было раньше проводить референдум о создании Союзного государства «на деле», сейчас граждане Белоруссии уже не доверяют ему и могут не поверить и результатам такого референдума, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько, комментируя инициативу «Белорусов Крыма».

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Ранее РИА Новости сообщило, что руководители национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» выступили с предложением провести в Белоруссии референдум о создании Союзного государства «не на словах, а на деле». Белоруссию «пытаются разорвать путем майданных технологий» и только движение к Союзному государству позволит преодолеть политический кризис, полагают они.

« Сама по себе эта идея, конечно, хорошая. Но сейчас она нежизнеспособна. Большая часть граждан Белоруссии не хотят видеть Лукашенко у власти, не доверяют нынешней власти, а потому и результатам такого референдума, если бы он был проведен, доверия бы тоже не было.

Лукашенко надо было делать это раньше, в спокойной обстановке. Вместо этого он говорил, цитирую, «нахрен нам такой союз». А теперь этот союз нужен ему разве что для того, чтобы сбить волну протестов и остаться у власти.

Сможет ли такой референдум состояться в будущем? В этом есть большие сомнения. Приход к власти в Белоруссии пророссийского политика маловероятен. Политик прозападный проводить такой референдум не будет. А сам Лукашенко, если сохранит власть, будет говорить, что ему, мол, часть общества не дает такой референдум провести. Он и прежде именно это и говорил.