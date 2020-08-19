Сеул, 19 августа, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Jim Varhegyi, U.S. Air Force Солдаты ВС РК

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По их словам, положительный результат на коронавирус представители сухопутных войск получили после посещения религиозных учреждений.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах Южной Кореи увеличилось до 90. 78 человек вылечены и выписаны из больницы. В изоляции находятся более 3500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 297 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 058.

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