Москва, 19 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил, с одной стороны, твердость своей позиции, а с другой стороны, пообещал конституционную реформы и поэтапное обновление политической системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Последние действия Лукашенко можно охарактеризовать как достаточно успешные, — сказал политолог. — В частности об этом свидетельствует ряд его публичных заявлений, в которых он обозначил, с одной стороны, непреклонность и твердость своей позиции, а с другой стороны, перспективы конституционной реформы и поэтапного обновления политической системы Белоруссии. Кроме того, имеет место консолидированная позиция белорусских элит и заявление министерства внутренних дел о том, что оно поддерживает действующего президента и не собирается идти на поводу у протестующих. Ну и, наконец, апелляция Лукашенко к России».

При этом политолог подчеркнул, что диалог Лукашенко с Россией «в некотором смысле запоздал».

«Для Лукашенко было бы правильно не пытаться усидеть на двух стульях, а более активно проводить интеграционные процессы в рамках Союзного государства существенно раньше. А также не делать антироссийских выпадов в рамках этой избирательной кампании, — сказал политолог. — Важным позитивным моментом для Лукашенко является выход его сторонников на улицу. Если в первые дни они были деморализованы и дезориентированы, в том числе информационной повесткой, то в настоящее время мы наблюдаем акции в поддержку Лукашенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила, что у белорусской оппозиции нет планов отказываться от действующих международных договорённостей с Россией.