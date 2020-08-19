Екатеринбург, 19 августа, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили информацию о новых 147 случаях заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 19 августа 2020 года, диагноз подтвердили у жителей Асбеста, Арамильского ГО, Белоярского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга (57 носителей) Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тугулымского и Туринского ГО.

Теперь в регионе подтверждено 23 842 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сохраняются требования носить маску в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию.