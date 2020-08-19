В Индонезии подтвердили свыше 144 тысяч носителей SARS-CoV-2
Джакарта, 19 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии увеличилось за сутки на 1902 человека, сообщает Detik.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным министерства здравоохранения страны, в Индонезии подтвердили 144 945 случаев заражения SARS-CoV-2.
За сутки в стране погибли 69 жителей Индонезии. Всего пандемия унесла жизни 6346 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 2021 год станет критическим для Индонезии в борьбе с пандемией.