Джакарта, 19 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии увеличилось за сутки на 1902 человека, сообщает Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства здравоохранения страны, в Индонезии подтвердили 144 945 случаев заражения SARS-CoV-2.

За сутки в стране погибли 69 жителей Индонезии. Всего пандемия унесла жизни 6346 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 2021 год станет критическим для Индонезии в борьбе с пандемией.