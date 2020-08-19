Орел, 19 августа, 2020, 11:38 — ИА Регнум. 41 новый случая заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Орловской области, данные опубликовал федеральный оперативный штаб 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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45 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Стало известно о смерти ещё одного пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные тесты на коронавирус подтвердились у 6520 человек, 4986 человек выздоровели. Скончались 100 пациентов.