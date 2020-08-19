Курск, 19 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Курской области 19 августа зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявлен 6741 положительный тест. Под медицинским наблюдением находится 1101 пациент. 865 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. Семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления 5593 пациента, в том числе 22 — за последние сутки. Скончался 51 человек.