Ростов-на-Дону, 19 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 126 новых носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 23 муниципальных образований. Так, а Ростове-на-Дону выявили 55 новых носителей инфекции, в Батайске — 12. Более трети жителей Ростовской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, — пожилые люди старше 66 лет, 2,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 15 тыс. 377 человек.