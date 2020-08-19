Нью-Дели, 19 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Власти Индии, ранее закрывшие границы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, намерены создать «воздушные коридоры» для перемещения лиц, оказавшихся в сложной ситуации с 13 странами, включая Южную Корею. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на министра гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

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По его словам, переговоры о возобновлении авиасообщение ведутся с представителями Австралии, Италии, Японии, Новой Зеландии, Нигерии, Бахрейна, Израиля, Кении, Филиппин, Россией, Сингапуром, Южной Кореей и Таиландом.

В настоящее время соответствующие договорённости достигнуты с США, Великобританией, ОАЭ.

Известно, что ранее южнокорейская авиакомпания Korean Air выполняла перелёты по маршруту Нью-Дели — Инчхон семь раз в неделю, а также Мумбаи — Инчхон три раза в неделю, однако после объявлением пандемии авиасообщение между странами было прекращено.