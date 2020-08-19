Москва, 19 августа, 2020, 10:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 4828 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 937 321.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 117 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 989.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране 742 423 человека вылечились от нового заболевания, 6795 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом.